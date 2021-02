Fünf Todesfälle in Emstek - neue Tests im Seniorenheim Stand: 14.02.2021 16:30 Uhr Nach dem Tod von fünf Senioren in einem Pflegezentrum in Emstek sollen nun alle Bewohner und Mitarbeiter erneut auf das Coronavirus getestet werden.

Das sagte ein Sprecher des Landkreises Cloppenburg NDR 1 Niedersachsen am Sonntag. Ob die Todesfälle noch weiter untersucht werden, sei allerdings noch unklar. Einen hundertprozentigen Schutz biete auch eine zweite Impfung nicht, so der Sprecher weiter. Eine Infektion mit dem Virus sei trotz Impfung weiterhin möglich. Durch die Impfung solle die Vermehrung der Viren reduziert und ein Ausbruch verhindert werden. "Das Immunsystem der Bewohner ist oftmals durch das Alter und eventuelle Vorerkrankungen geschwächt", so der Sprecher weiter.

Schröer: Hygienemaßnahmen nicht gelockert

In dem Heim sind 13 weitere Personen, Bewohner und Mitarbeiter, mit dem Coronavirus infiziert. Auch diese Betroffenen waren bereits geimpft - und auch unter ihnen gibt es nach NDR Informationen zumindest einzelne schwere Verläufe. "Wir können es uns nicht erklären", sagte Geschäftsführer Hermann Schröer. Dass die Hygienemaßnahmen nach dem Abschluss der Impfungen gelockert worden seien, bestreitet Schröer, der auch stellvertretender Landrat des Landkreises Cloppenburg ist.

Ministerium kündigt Überprüfung an

Beim niedersächsischen Gesundheitsministerium war man am Freitagabend überrascht von dem Fall. "Davon ist mir nichts bekannt", sagte ein Ministeriumssprecher. Er sagte aber zu, dass das Ministerium in Absprache mit dem Landesgesundheitsamt dem Fall in Emstek nachgehen wolle.

