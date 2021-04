Forscher brechen zu Weltkriegs-Wrack "SMS Mainz" auf Stand: 07.04.2021 12:44 Uhr Mitarbeiter des Deutschen Schifffahrtsmuseums (DSM) in Bremerhaven wollen herausfinden, inwieweit von der Alt-Munition an Bord der "SMS Mainz" Gefahren ausgehen.

Das Kriegsschiff wurde 1914 westlich von Helgoland versenkt. Rund um das Wrack wollen die Unterwasserarchäologen nun Proben nehmen. Deren Analyse soll zeigen, welche Auswirkungen es auf die Umwelt hat, wenn sich alte Waffen, Granaten und Minen im Meer zersetzen. Darüber ist bisher laut Schifffahrtsmuseum wenig bekannt. Versuche in der Ostsee wiesen aber bereits auf Umweltgefahren hin. In der Nordsee sei die Situation durch die Tide und die Strömung noch einmal eine andere.

Ergebnisse werden in Ausstellung präsentiert

Sollte die Zeit reichen, wollen die Fachleute noch zwei weitere Schiffswracks in der Nähe untersuchen. Nach offiziellen Schätzungen liegen allein in der Nordsee rund 1,3 Millionen Tonnen Munition aus den Weltkriegen. Ein Forschungsteam unter Leitung des DSM untersucht seit 2018 die Gefahren durch Alt-Munition im Meer. Ab August sollen die Ergebnisse in einer Wanderausstellung präsentiert werden.

Weitere Informationen In Bremerhaven Schifffahrtsgeschichte erleben Das Deutsche Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven zeigt neben Modellen auch zahlreiche Original-Schiffe, darunter eine Hansekogge von 1380 und eine große Museumsflotte im Alten Hafen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.04.2021 | 13:30 Uhr