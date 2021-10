Stand: 13.10.2021 12:11 Uhr Flughafen auf Insel Langeoog wieder geöffnet

Rechtzeitig zu den Herbstferien in Niedersachsen darf der Flugplatz der Insel Langeoog wieder öffnen. Es seien in den vergangenen Wochen ausreichend Flugleiter gefunden und geschult worden, sodass der Betrieb des Flugplatzes nun wieder sichergestellt sei, sagte Inselbürgermeisterin Heike Horn (parteilos) am Mittwoch. Demnach stehen nun fünf Flugleiter bereit, die abwechselnd den Dienst übernehmen. Die ersten Flieger seien bereits auf Langeoog wieder gestartet und gelandet, sagte Horn. Der Flugplatz der ostfriesischen Insel hatte mitten in der touristischen Hochsaison Anfang August wegen Personalmangels schließen müssen. Die zuständige Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hatte den Flugbetrieb vorerst untersagt, da geschulte Flugleiter fehlten. Seitdem durften keine Flugzeuge mehr starten oder landen - Rettungshubschrauber ausgenommen. Nach Angaben der Inselgemeinde, die den Flugplatz unterhält, steuern jährlich im Schnitt 3.500 Flieger den kleinen Platz an. Er wird vor allem für die An- und Abreise von Urlaubsgästen genutzt. Die Hauptbetriebszeit ist zwischen Ostern und Ende Oktober. Danach müssen sich Piloten, die auf Langeoog landen wollen, bei den Flugleitern vorab telefonisch anmelden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.10.2021 | 13:30 Uhr