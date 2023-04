Feuerwehr rettet Entenküken mit Drehleiter vom Balkon Stand: 04.04.2023 19:08 Uhr Mithilfe einer Drehleiter hat die Feuerwehr zwölf Entenküken von einem Balkon in Oldenburg-Eversten aus misslicher Lage befreit. Die Jungtiere kamen in eine Auffangstation.

Anwohner hatten die Oldenburger Stadtverwaltung auf die Küken aufmerksam gemacht. Auf dem Balkon im zweiten Stock hatten diese sich am vergangenen Freitag durch "deutlich hörbare Laute" bemerkbar gemacht, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Der zentrale Außendienst fuhr zu dem Mehrfamilienhaus und informierte schließlich die Feuerwehr. Eine einfache Rettung war nicht möglich - denn der Wohnungsbesitzer war nicht zu Hause. Weil die Küken auch nicht über einen anderen Balkon zu erreichen waren, wurde ein Leiterwagen der Oldenburger Feuerwehr angefordert.

VIDEO: Tiere in Not! - Norddeutschlands größtes Tierschutzzentrum (26.09.2022) (29 Min)

Ente brütete bereits im Vorjahr auf Balkon

Die Feuerwehr rückte mit vier Einsatzkräften an und rettete die Tiere. Weil deren Mutter offenbar davongeflogen war, wurden die zwölf Entenküken in eine Auffangstation gebracht. Die Helfer entschieden sich den Angaben zufolge auch aufgrund von Schilderungen eines Nachbarn dafür. Dieser gab an, dass bereits im vergangenen Jahr eine Ente auf seinem Balkon gebrütet habe und nicht zurückgekehrt sei. Er habe die Küken daraufhin in eine Vogelaufzucht-Station gebracht.

