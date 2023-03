Stand: 25.03.2023 14:50 Uhr Feuer in Langwedel: Aufmerksamer Nachbar klingelt Bewohner wach

In der Nacht zu Sonnabend hat ein Feuer in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in Langwedel (Landkreis Verden) einen Schaden von 250.000 Euro angerichtet. Ein Nachbar hatte den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Anschließend klingelte er einen schlafenden Bewohner in der Wohnung über dem Fachgeschäft für Tapeten und Bodenbeläge wach. Dieser musste wegen einer Rauchgasvergiftung ärztlich behandelt werden. Die Polizei lobte das Verhalten des Nachbarn: Durch seine schnelle Reaktion hätten der Brand schnell gelöscht und schwerwiegende Verletzungen bei dem Bewohner verhindert werden können, teilte die Ermittler mit. Zur Ursache des Feuers in dem Fachmarkt macht die Polizei keine Angaben.

