Feuer in Delmenhorst: Explosion hebt Dachstuhl leicht an

Stand: 05.11.2022 12:42 Uhr

In Delmenhorst hat am Sonnabend der Dachstuhl eines Reihenmittelhauses gebrannt. Anwohner hatten ein Knall gehört. Im Verlauf der Löscharbeiten kam es in dem Gebäude zu einer kleineren Explosion.