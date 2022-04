Stand: 11.04.2022 07:06 Uhr Fähren kollidieren in Norddeich - fünf Leichtverletzte

Am Sonntagnachmittag sind in Norddeich zwei Inselfähren kollidiert. Das Unglück geschah nach Angaben der Wasserschutzpolizei am Juist-Anleger, als die ablegende Fähre der Reederei Frisia wegen starken Seitenwinds ein am Kai liegendes Schwesterschiff rammte. Der Wind drückte das rückwärtsfahrende Schiff seitlich gegen die Autofähre, bei der drei Scheiben des unteren Salons dadurch zu Bruch gingen. Fünf der 320 Fahrgäste wurden leicht durch Glassplitter verletzt. Sie konnten laut einem Sprecher aber ebenso wie die anderen Fahrgäste ihre Reise auf die Insel Juist mit einer Ersatzfähre fortsetzen. Laut dem Sprecher liegt der Schaden nach einer ersten Schätzung mindestens im fünfstelligen Bereich.

VIDEO: Zwei Fähren stoßen in Norddeich zusammen (1 Min)

