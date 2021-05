Erlass: Agrarministerium stoppt Tiertransport nach Marokko Stand: 07.05.2021 20:05 Uhr Per Erlass hat das niedersächsische Landwirtschaftsministerium am Freitag den Transport von 270 tragenden Zuchtrindern von Aurich nach Marokko untersagt. Es befürchtet Verstöße gegen den Tierschutz.

Der Tierschutz habe für sie eine hohe Priorität, sagte Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU). "Deshalb gibt es keinen Freifahrtschein für diesen Transport mit tragenden Kühen nach Marokko." Das Ministerium gehe davon aus, dass Tierschutzmindeststandards in dem nordafrikanischen Land nicht eingehalten werden. Das Transportunternehmen kann noch gegen diesen Erlass klagen.

Ministerium: Schächten ist in Marokko gängige Praxis

Die tragenden Zuchtrinder würden "mit hinreichender Wahrscheinlichkeit" in Marokko tierschutzwidrig behandelt, so das Ministerium. Denn in dem Land sei das Schächten, also das Schlachten ohne Betäubung, gängige Praxis. In Deutschland sei das nur in begründeten Ausnahmefällen und unter strengen Voraussetzungen zulässig. Auch wenn es sich bei dem Transport um Zuchtrinder handele, würden sie doch zwangsläufig in Marokko geschlachtet, weil sie aufgrund des Tiergesundheitsrechts nicht zurück in die EU gebrachte werden könnten.

Otte-Kinast fordert Verbot vom Bund

Otte-Kinast appellierte noch einmal an den Bund, eine Beförderung von Tieren in Drittstaaten, in denen die Einhaltung des Tierschutzes nicht gewährleistet ist, zu verbieten. Die Entschließung des Bundesrates - und damit die Aufforderung zum Handeln - liege seit Februar vor, so die Ministerin. Zudem fordert die Ministerin eine Überarbeitung der Tierschutzverordnung auf EU-Ebene.

Videos 2 Min "Bayerische Tiere werden zukünftig in Bayern abgefertigt" Agrarministerin Otte-Kinast (CDU) hat einen Transport bayerischer Rinder über Aurich nach Marokko scharf kritisiert. 2 Min

Kritik an Tiertransport von Bayern über Aurich nach Marokko

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Ministerin im Niedersächsischen Landtag angekündigt, den Tierschutz bei Tiertransporten rigoros sicherstellen zu wollen. Wegen des Transports von 32 trächtigen Rindern aus Bayreuth (Bayern) über Aurich nach Marokko hatte sie den bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) kritisiert und gefordert: "Schluss mit dem Kuh-Tourismus!" Wie der Landkreis Aurich am Donnerstag mitteilte, sollen diese Tiere nun nach Belgien gebracht werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.05.2021 | 17:00 Uhr