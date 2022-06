Stand: 23.06.2022 12:15 Uhr Energiekrise: Schwimmbäder im Wangerland senken Temperaturen

Die Schwimmbäder im Wangerland haben die Wassertemperatur um zwei Grad Celsius gesenkt. Das teilt die Wangerland Touristik mit. Es betrifft das Meerwasser-Hallenwellenbad in Hooksiel und die Friesland-Therme in Horumersiel (beide Landkreis Friesland). Hintergrund ist die Energiekrise und der Appell von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) Energie zu sparen. Frieren muss im Wasser aber niemand: In der Friesland-Therme wird die Temperatur des Hauptbeckens 29 statt 31 Grad messen. Die Temperatur des Außenbeckens wird von 25 auf 23 Grad gesenkt. Im Meerwasser-Hallenwellenbad wird die Temperatur des Hauptbeckens dann 27 statt 29 Grad Celsius betragen. Auch die Lufttemperaturen wurden angepasst.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.06.2022 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Energie