Energiekrise: LNG-Pipeline zu Gasspeichern wohl früher fertig Stand: 18.10.2022 21:52 Uhr Die geplante LNG-Pipeline zwischen Wilhelmshaven und den Gasspeichern in Ostfriesland soll laut dem Oldenburger Energieversorger EWE bereits im nächsten Herbst statt Ende 2023 fertig gestellt werden.

Das LNG-Beschleunigungsgesetz mache die frühere Fertigstellung der 70 Kilometer langen Leitung "inzwischen sehr realistisch", teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Pipeline soll künftig das LNG-Terminal in Wilhelmshaven mit den Gasspeichern in Nüttermoor und Jemgum (Landkreis Leer) verbinden.

VIDEO: Wilhelmshaven: Arbeiten an der LNG-Pipeline gehen voran (17.10.2022) (1 Min)

LNG-Pipeline soll durch die Landkreise Friesland, Ammerland und Leer verlaufen

Der Gasnetzbetreiber Open Grid Europe baut aktuell eine LNG-Leitung, die Wilhelmshaven an das Gas-Fernleitungsnetz in Etzel anschließen soll. Die Pipeline, die EWE baut, soll von dieser Leitung nördlich von Sande abzweigen und durch die Landkreise Friesland, Ammerland und Leer verlaufen.

