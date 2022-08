Stand: 03.08.2022 15:30 Uhr EWE will Strom- und Gaspreise ab Oktober erhöhen

Das Energieunternehmen EWE hat am Mittwoch angekündigt, ab dem 1. Oktober erneut die Preise anzuheben. Zuletzt verlangte das Oldenburger Unternehmen bereits in jedem Quartal von seinen Kunden mehr Geld für Gas. EWE-Vorstandsvorsitzender Stefan Dohler sagte am Mittwoch, dass als Folge des Kriegs in der Ukraine für EWE-Kunden nicht nur die Gaspreise steigen, sondern auch die Strompreise. Der Gaspreis solle um etwa zwei Cent pro Kilowattstunde steigen und der Strompreis um circa zwölf Cent. Für einen Durchschnittshaushalt bedeute das für Strom und Gas jeweils etwa 30 Euro mehr im Monat. Die EWE will weiterhin alle drei Monate die Preise überprüfen - und wenn möglich auch wieder senken. Zum 1. Januar könnte jedoch noch einmal ein Preisaufschlag drohen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.08.2022 | 14:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Erdgas Energie