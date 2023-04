Stand: 03.04.2023 16:27 Uhr Delmenhorst: Lottospieler gewinnt mehr als eine Million Euro

Ein unbekannter Lottospieler oder eine Lottospielerin aus dem Oldenburger Land hat am 1. April in der Zusatzlotterie Spiel 77 ganze 1.277.777 Euro gewonnen. Er oder sie hatte den entsprechenden Lottoschein in einer Annahmestelle in Delmenhorst abgegeben. Das teilte Lotto Niedersachsen am Montag mit. Den Angaben zufolge darf sich ein weiterer Spieler aus Thüringen über die gleiche Summe freuen. Die Chance auf den Höchstgewinn beim "Spiel 77" liegt laut Lotto bei eins zu zehn Millionen. Seit Jahresbeginn hätten sechs Personen aus Niedersachsen bei dem Glücksspiel Beträge in Millionenhöhe gewonnen, hieß es.

