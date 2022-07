Stand: 11.07.2022 17:09 Uhr Cuxhaven: Wattwagen kippt um - zwei Verletzte

Bei einem Unfall mit einem Wattwagen sind zwischen Cuxhaven und der Insel Neuwerk zwei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr war der mit neun Fahrgästen - darunter drei Kinder - und einem Kutscher voll besetzte Pferdewagen am Freitag in einem Priel umgekippt. Ein Junge erlitt leichte Verletzungen, der Kutscher einen Schock. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Pferde blieben unverletzt. Die Ursache für den Unfall sei noch unklar, hieß es am Montag.

