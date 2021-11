Corona-Verstöße: Landkreis prüft Maßnahmen gegen Disco

Stand: 15.11.2021 19:44 Uhr

In einer Disco in Friesoythe hat die Polizei bei einer Kontrolle am Wochenende Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt. Jetzt prüft der Landkreis die Anordnung weiterer rechtlicher Maßnahmen.