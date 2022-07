Stand: 13.07.2022 11:44 Uhr Cäcilienbrücke in Oldenburg soll 2023 abgerissen werden

In Oldenburg ist Mitte nächsten Jahres der Abriss der Cäcilienbrücke geplant. Das sagte Rüdiger Oltmanns vom Wasser und Schifffahrtsamt Weser Jade Nordsee. Einwände von Privatleuten oder von öffentlicher Seite habe es in dem Verfahren nicht gegeben. Während der Bauarbeiten sollen Anwohner durch Schutzwände vor Lärm geschützt werden, so Oltmanns. Verläuft alles nach Plan, könnte die neue Hubbrücke über die Hunte Ende 2025 fertig sein.

