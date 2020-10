Bund-Länder-Konferenz: Weil fordert einheitliche Maßnahmen Stand: 28.10.2020 06:53 Uhr Vor dem heutigen Gespräch zwischen Kanzlerin Merkel und den Länderchefs hält Ministerpräsident Weil weitere Einschränkungen für nötig. Die Gastronomie will gegen einen möglichen Lockdown klagen.

Die zwischenzeitlich ergriffenen Maßnahmen zeigten keinerlei Bremsspuren bei den Infektionen, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Deswegen seien weitere Schritte nötig. Die Regeln sollten aber möglichst einheitlich sein. Der Präsenzbetrieb in Kitas und Schulen sowie das Weiterarbeiten in möglichst vielen Branchen müssten so lang wie möglich aufrecht erhalten werden, so Weil. Außerdem müssten Engpässe in der Krankenhausversorgung verhindert werden.

Althusmann will nur begrenzte Lockdowns

Auch Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sprach sich für einheitliche Regeln aus. Ein begrenzter Lockdown sei möglich. Aus seiner Sicht dürfe es diesen aber nur in Gebieten mit einem besonders hohen Infektionsgeschehen geben. Es sei aber wichtig, die Wirtschaft am Laufen zu halten, daher müsse auch bei den Restaurants und Cafés behutsam vorgegangen werden, so Althusmann.

Dehoga: Gastronomie ist nicht das Problem

Laut Medienberichten hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bereits im Vorfeld der Video-Schalte angeregt, alle Gastronomiebetriebe zu schließen, damit die Corona-Infektionszahlen nicht weiter so stark steigen. Der Branchenverband Dehoga hat vor dem Treffen erneut deutlich gemacht, in welcher prekären Lage sich viele Betriebe befinden. Ein Drittel werde den Winter möglicherweise nicht überstehen, heißt es. Der Dehoga-Landesverband hat eine Klage angekündigt, falls es zu einem erneuten pauschalen Lockdown für die Gastronomie kommen sollte, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die Gastronomie sei nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung, so Dehoga-Vizepräsidentin Birgit Kolb-Binder. Wenn Kneipen und Restaurants schließen müssten, würden die Menschen zu Hause feiern - unbeaufsichtigt, so Kolb-Binder.

NGG: Wer sich nicht an Regeln hält, gefährdet Arbeitsplätze

Matthias Brümmer von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) plädiert ebenfalls dafür, lokal zu entscheiden. "Warum müssen in Wittmund die Kneipen schließen, wenn das Virus sich im Landkreis Cloppenburg ausbreitet", sagte Brümmer. Menschen, die sich jetzt immer noch nicht an die Regeln hielten, gefährdeten Tausende Arbeitsplätze in Deutschland.

