Bremen: Betrüger scheitert an cleverer Oma

Ein 37-Jähriger mutmaßlicher Betrüger ist in Bremen an einer 73-Jährigen Frau gescheitert. Er hatte sie über Tage mehrfach kontaktiert um ihr weiszumachen, dass Geld und Aktiendepots bei der Sparkasse durch einen unseriösen Mitarbeiter gefährdet wären. Sie solle stattdessen Gold kaufen und an ihn übergeben. Die Frau durchschaute den Betrugsversuch und informierte die Polizei. Die stellte dem Betrüger eine Falle und konnte ihn auf frischer Tat festnehmen. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen den 37-Jährigen.

