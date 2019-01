Stand: 31.01.2019 16:52 Uhr

Bombenfund in Lingen: 8.800 Menschen betroffen

In Lingen im Landkreis Emsland ist bei einer baubegleitenden Sondierung auf dem Gelände am Alten Hafen ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst hat sich entschieden, die Fünf-Zentner-Bombe noch heute vor Ort zu entschärfen. Dazu werde das Gebiet in einem Radius von 1.000 Metern rund um den Fundort geräumt, wie die Stadt Lingen am Donnerstagnachmittag mitteilte. Insgesamt müssen 8.800 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

Drei Altenheime betroffen

Die Evakuierung des Gebiets soll bis 18 Uhr abgeschlossen sein. Betroffen sind auch drei Altenpflege-Einrichtungen. In zwei Schulen seien Evakuierungszentren eingerichtet worden, hieß es vonseiten der Stadt.

Informationen auch über Social Media

Die Stadt Lingen informiert auf ihrer Homepage und auf den Social-Media-Kanälen Facebook und Twitter über die Bombenräumung. Weitere Auskünfte gibt es über ein Bürgertelefon: (05 91) - 914 47 95

