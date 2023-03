Stand: 21.03.2023 08:31 Uhr Bauarbeiten am Anleger von Norderney werden fortgesetzt

Die Bauarbeiten an der Südmole von Norderney werden fortgesetzt. Das teilte der Hafenbetreiber Niedersachsen Ports mit. Die Arbeiten an dem Anleger der ostfriesischen Insel waren zuvor zehn Monate lang unterbrochen worden, weil die Arbeiter und Geräte für den Bau des LNG-Anlegers in Wilhelmshaven gebraucht wurden. Nun sollen zunächst von einem Arbeitsponton aus einige Pfähle für die neue Mole gesetzt werden. Ab dem 15. April, wenn die Sturmflutsaison als beendet gilt, könne dann der Abbruch der alten Mole beginnen, so der Hafenbetreiber.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.03.2023 | 07:30 Uhr