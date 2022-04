Stand: 19.04.2022 11:06 Uhr Bahn will über Neubau der Friesenbrücke informieren

Mit einem Infomobil will die Deutsche Bahn Menschen Anwohner über den Neubau Friesenbrücke bei Weener informieren. Am 26. und 27. April soll das Infomobil zunächst in Westoverledingen (Landkreis Leer) auf der östlichen Emsseite und dann in Weener auf der westlichen Emsseite Anlaufpunkt für Interessierte sein, wie die Bahn am Dienstag mitteilte. Zusammen mit Vertretern der Kommunen will die Bahn Auskunft über den aktuellen Stand der Bauarbeiten und die geplanten Baumaßnahmen geben. Zurzeit werden die Überreste der alten Friesenbrücke zurückgebaut. Im Sommer will die Bahn mit den Arbeiten für die neue Brücke beginnen. Nach der Beschädigung der Friesenbrücke durch einen Frachter vor sechs Jahren soll an gleicher Stelle bis Ende 2024 ein Neubau entstehen - laut Bahn soll es die größte Eisenbahn-Hub-Drehbrücke Europas werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.04.2022 | 13:30 Uhr