Stand: 17.04.2023 12:06 Uhr Auto-Attacke in Weyhe: Vater will Tochter und Begleiter anfahren

Die Polizei hat einen 55 Jahre alten Mann in Weyhe (Landkreis Diepholz) wegen eines versuchten Tötungsdelikts festgenommen. Der Beschuldigte soll einer Mitteilung zufolge am Sonntag versucht haben, seine 16 Jahre alte Tochter und einen 17 Jahre alten Begleiter mit einem Auto anzufahren. Das Fahrzeug prallte mit großer Wucht gegen einen Baum, hinter den die Jugendlichen gesprungen waren, und kippte um. Das Mädchen verletzte sich durch den Sprung schwer und kam in ein Krankenhaus. Der Auto-Attacke war offenbar ein Streit vorausgegangen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.04.2023 | 13:30 Uhr