Stand: 15.05.2020 13:52 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Ausschank-Verbot am Vatertag: Dehoga will klagen

Das vom Landkreis Aurich angekündigte Ausschankverbot für Alkohol in sämtlichen Biergärten und auf Restaurant-Terrassen am Vatertag stößt bei Gastronomen auf heftigen Widerstand. "Wir lassen uns nicht in diese Ecke stellen, dass bei uns nur saufende Väter einkehren", sagte die Vizepräsidentin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Niedersachsen, Birgit Kolb-Binder, zu NDR 1 Niedersachsen. Die Auricher Wirte hatten nach wochenlanger Durststrecke wegen des Coronavirus ein gutes Geschäft zum Vatertag erwartet und fürchten nun um die erhofften Umsätze.

Wirt und Dehoga wollen gegen Verfügung klagen

Ein Wirt aus Greetsiel will nun im Eilverfahren am Verwaltungsgericht Oldenburg dagegen vorgehen, wie NDR 1 Niedersachsen weiter berichtet. Auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband hat eine Klage angekündigt. Man gehe nach einer ersten juristischen Prüfung davon aus, dass das Verbot rechtswidrig sei, sagte Vize-Dehoga-Chefin Birgit Kolb-Binder. "Ich kann doch nicht der Familie zum Spargelessen am Himmelfahrtstag das Glas Wein verwehren", kritisierte Kolb-Binder.

Landkreis will Menschenansammlungen verhindern

"Wir wollen verhindern, dass sich Menschentrauben an den Ausflugslokalen bilden und der Genuss von Alkohol zu weniger Distanz führt", begründet dagegen ein Sprecher des Landkreises die entsprechende Allgemeinverfügung. Bei schönem Wetter und an Feiertagen seien Außenanlagen von Biergärten und Restaurants sehr gut besucht, gerade an Vatertagen. Mitgebrachte oder zum Mitnehmen gekaufte Speisen und Getränke dürfen nur außerhalb eines 50-Meter-Radius rund um die Gaststätte konsumiert werden. Auch jegliche Form von Autoveranstaltungen wie Auto-Discos sind untersagt.

Verschärfte Regeln auch in der Wedemark

Die Gemeinde Wedemark (Region Hannover) will ihre Regeln an Himmelfahrt ebenfalls verschärfen. Nach Angaben eines Sprechers soll dort das Konsumieren hochprozentiger Alkoholika sowie Musik machen und abspielen in der Öffentlichkeit verboten werden. Zwischen den Ortsteilen Meitze und Hellendorf werde die Gemeinde ein Sperrgebiet einrichten, so der Sprecher. Hintergrund ist demnach nicht nur die Corona-Pandemie. In den vergangenen Jahren sei es im Bereich der Gemeinde Wedemark an Himmelfahrt immer wieder zu Streitereien und Polizeieinsätzen gekommen.

Kreise, Kommunen und Polizei erinnern an Tabus

Behörden aus verschiedenen Orten in Niedersachsen weisen unterdessen darauf hin, die Corona-Regelungen am Vatertag einzuhalten. Der Landkreis Verden, die Stadt Wolfsburg sowie die Polizeiinspektionen Verden/Osterholz und Lüneburg weisen darauf hin, dass Ausflüge mit Fahrrad und zu Fuß zwar erlaubt sind. Ansammlungen zu Vatertagsfeiern sowie Freundescliquen seien aus Gründen des Infektionsschutzes tabu. Die Stadt Wolfsburg verhängt für den Vatertag zudem ein absolutes Alkoholverbot für den Bereich des Allerparks.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.05.2020 | 12:00 Uhr