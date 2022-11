Stand: 21.11.2022 18:33 Uhr Aus Krankenhaus verschwunden: Frau in Norden vermisst

In Norden wird eine 34 Jahre alte Frau vermisst. Laut Polizei verschwand Katharina P. am Sonnabend aus der Ubbo-Emmius-Klinik (UEK). Die 34-Jährige befinde sich wahrscheinlich in einem hilfsbedürftigen Zustand, teilte die Polizei am Montag mit. Sie ist etwa 1,75 Meter groß, sehr schlank und hat kurze braune Haare. Zuletzt habe Katharina P. ein graues Strickoberteil getragen, eine enge blaue Jeans und blaue Filzpantoffeln. Die Polizei Norden bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (04931) 92 10 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

