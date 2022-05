Stand: 10.05.2022 09:15 Uhr Amazon-Beschäftige in Achim gründen Betriebsrat

Erstmals hat ein Amazon-Logistikzentrum in Norddeutschland einen Betriebsrat. Laut der Gewerkschaft Verdi haben die Beschäftigten des Standortes Achim im Kreis Verden einen Betriebsrat gewählt. Damit bekommen die rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Mitbestimmungsrecht. Verdi will sich dort um die Themen befristete Arbeitsverträge, Arbeitszeiten und Wochenend-Schichten kümmern. Dazu habe es in den vergangenen Wochen immer wieder Beschwerden von Amazon-Beschäftigten gegeben.

