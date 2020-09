Stand: 09.09.2020 13:33 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

"Alte Scheune": Polizei ermittelt in Todesfällen

Der erste Corona-Hotspot in Niedersachsen sorgte im Mai bundesweit für Schlagzeilen: Nach einer Wiedereröffnungsfeier in einem Restaurant in Jheringsfehn in der Gemeinde Moormerland (Landkreis Leer) war es zu einem massenhaften Corona-Ausbruch gekommen. Zwei Menschen waren an den Folgen der Infektion gestorben. Jetzt ermittelt die Polizei Leer wegen fahrlässiger Tötung gegen Unbekannt. Die Fahnder gehen der Frage nach, ob eine oder mehrere Personen trotz Corona-Symptomen an der Feier teilgenommen haben. Es steht wohl auch der Verdacht im Raum, dass zwei Personen das Restaurant besucht hatten, obwohl häusliche Quarantäne verordnet war, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die Polizei werde alle Gäste der Veranstaltung als Zeugen vernehmen, um den Abend rekonstruieren zu können, sagte eine Behördensprecherin.

Landkreis Leer ermittelt wegen Corona-Verstößen

50 Gäste waren zu der Eröffnung der "Alten Scheune" gekommen. 38 Besucher und Kontaktpersonen hatten sich in der Folge mit Covid-19 angesteckt. 281 Menschen mussten sich in Quarantäne begeben. Der Landkreis Leer hatte daraufhin geprüft, ob an dem Abend grundsätzlich gegen Corona-Regeln verstoßen wurde. Dem Betreiber war vorgeworfen worden, dass Abstände nicht eingehalten, Mundschutzpflicht vernachlässigt und Dokumentation vernachlässigt worden seien. Diese Ermittlungen seien weitestgehend abgeschlossen, Informationen dazu würden aber aufgrund der neuen Entwicklung nicht bekannt gegeben.

"Alte Scheune" wieder geöffnet

Der Wirt und seine Anwälte hatten die Vorwürfe dementiert und mehrfach darauf hingewiesen, dass die Hygieneregeln eingehalten worden seien. Nach der Feier am 15. Mai war der Betrieb noch drei Tage geöffnet, wurde dann dicht gemacht. Der Gastronom hatte schließlich seine vorläufige Lizenz zurückgegeben. Damit soll er der Gemeinde zuvorgekommen sein, die dem Unternehmer die Schankerlaubnis entziehen wollte. Seit einigen Wochen ist das Restaurant wieder geöffnet. Laut NDR 1 Niedersachsen soll der Wirt weiterhin dort arbeiten, das Restaurant liefe nicht mehr unter seinem Namen.

