Stand: 28.04.2023 16:04 Uhr Achim: Verdächtiges Pulver in Brief löst Großeinsatz aus

In Achim im Landkreis Verden hat ein unbekanntes Pulver am Freitagmorgen einen Großeinsatz ausgelöst. Eine Hotelmitarbeiterin stieß beim Öffnen der Post auf das verdächtige Pulver, das sich in einem Briefumschlag befand. Sie verständigte daraufhin die Polizei. Diese rückte mit Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst an. Das Hotel wurde vorsorglich geräumt. Ein Labor-Fahrzeug des Landeskriminalamts (LKA) war ebenfalls im Einsatz: Experten untersuchten das Pulver vor Ort. Ein Gefahrstoff, dessen Berührung der Gesundheit schaden könnte, wurde daraufhin ausgeschlossen, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.04.2023 | 13:30 Uhr