Stand: 29.10.2021 16:30 Uhr Abbiegender Lkw übersieht Radfahrerin - 63-Jährige stirbt

Eine Radfahrerin ist an einer Kreuzung in Twistringen (Landkreis Diepholz) von einem Lkw erfasst und getötet worden. Die 63-Jährige war laut Polizei am Freitagvormittag mit ihrem E-Bike auf einem Radweg an der B51 im Ortsteil Mörsen unterwegs. Der 37-jährige Lkw-Fahrer habe die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin beim Rechtsabbiegen übersehen und überrollt. Die Frau starb noch an der Unfallstelle.

VIDEO: Lkw überrollt Pedelec: Frau stirbt bei Unfall in Twistringen (1 Min)

