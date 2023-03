Stand: 24.03.2023 22:11 Uhr 42-Jähriger mit Baseballschläger und Messer angegriffen

Ein 22-Jähriger hat in Oldenburg einen Mann mit einem Baseballschläger verletzt und mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei mitteilte, stieß der alkoholisierte 22-Jährige in der Nacht zu Freitag an einer Tankstelle zunächst mit einem 42-Jährigen zusammen und stürzte daraufhin. Anschließend habe der Jüngere den Älteren beleidigt. Der 42-Jährige habe ein Restaurant in der Nähe aufgesucht, so die Polizei. Der 22-Jährige sei seinem Opfer mit einem Baseballschläger bewaffnet ins Restaurant gefolgt. Dort habe er dem Mann mehrfach auf den Kopf geschlagen. Als der Baseballschläger zerbrach, soll sich der Angreifer ein Messer besorgt und den Mann erneut bedroht haben. Einem Mitarbeiter des Restaurants sei es gelungen, den Aggressor nach draußen zu drängen. Gegen den 22-Jährigen wurde nach Polizeiangaben ein Strafverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der 42-Jährige kam in ein Krankenhaus.

