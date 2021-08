Stand: 02.08.2021 17:01 Uhr 24-Jährige schwebt nach Unfall in Cappel in Lebensgefahr

Eine 24 Jahre alte Frau ist bei einem schweren Unfall in Cappel (Landkreis Cuxhaven) lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei war die Frau am Sonntag gegen 18.15 Uhr hinter einem mit mehreren Personen besetzter Ackerschlepper mit Anhänger auf die Straße getreten und hatte den Verkehr nicht beachtet. Ein 50 Jahre alter Pkw-Fahrer erfasste die 24-Jährige trotz Vollbremsung auf der Gegenfahrbahn frontal. Wie die Polizei meldete, erlitt sie dabei schwere Kopfverletzungen. Sie kam in ein Krankenhaus. Notfallseelsorger kümmerten sich um den Unfallgegner und die Zeuginnen und Zeugen. Die Straße war bis etwa 22.50 Uhr gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.08.2021 | 17:30 Uhr