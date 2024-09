Scheune in Cuxhaven brennt nieder - 100.000 Euro Schaden

Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

In Cuxhaven ist am Mittwochabend eine Scheune komplett niedergebrannt. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer gegen 21 Uhr in dem Gebäude ausgebrochen, in dem Stroh, Heu und Tierfutter gelagert wurden. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch nicht klar. Rund 75 Feuerwehrleute, unter anderem aus Cuxhaven und Altenbruch, konnten das Feuer löschen. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 100.000 Euro.

