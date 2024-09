Stand: 19.09.2024 10:34 Uhr Polizeieinsatz in Bremen wegen täuschend echter Softair-Waffe

In Bremen hat es am Mittwoch einen Polizeieinsatz gegeben, nachdem ein 40-jähriger Mann mit einer sogenannten Softair-Waffe im Bahnhofsquartier gesehen wurde. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hätten Zeugen zunächst beobachtet, wie ein Mann mit einer Waffe hantiere. Er habe sie verdeckt unter seiner Jacke gehalten und sie wenig später in einem Gebüsch versteckt. Die Zeugen wählten daraufhin den Notruf. Mit Hilfe von Videoaufnahmen öffentlicher Überwachungskameras konnte der Mann kurze Zeit später identifiziert werden. Die gerufenen Beamten überwältigten ihn und beschlagnahmten die Waffe. Dabei stellte sich heraus, dass es sich nicht um eine Spielzeugwaffe handelte, die von Laien kaum von einer echten Waffe zu unterscheiden ist. Als die Beamten die Personalien des Mannes überprüften, stellten sie fest, dass er aus Moldau stammt und sich unerlaubt in Deutschland aufhält. Er wurde festgenommen.

