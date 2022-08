Stand: 29.08.2022 10:03 Uhr 16-jährige Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Eine Motorradfahrerin ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in Harpstedt im Landkreis Oldenburg schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte die 16-Jährige, die in einer Dreier-Gruppe unterwegs war, links abbiegen. Der hinter ihr fahrende Autofahrer bemerkte dies offenbar zu spät - er setzte zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß. Die Motorradfahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 64-jährige Autofahrer alkoholisiert. Bei ihm wurden 1,19 Promille festgestellt. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes und leitete mehrere Verfahren ein.

