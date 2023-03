Stand: 11.03.2023 17:25 Uhr 13 Fahrzeuge an schwerem Unfall auf der A29 beteiligt

Sieben Menschen sind am Samstag bei einem Massenunfall auf der A29 auf Höhe des Autobahnkreuzes Oldenburg-Nord leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren an der Karambolage insgesamt 13 Fahrzeuge beteiligt. Auslöser des Auffahrunfalls sei ein Auto gewesen, das witterungsbedingt die Geschwindigkeit reduziert hatte. Nachfolgende Pkw konnten nicht rechtzeitig ausweisen und prallten auf die Mittelleitplanke oder das vorausfahrende Fahrzeug. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf eine sechsstellige Summe. Die A29 musste zeitweise in Richtung Osnabrück voll gesperrt werden.

