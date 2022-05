Stand: 24.05.2022 12:30 Uhr Zeven: Streit an Zaun eskaliert - Mann verletzt in Klinik

In Zeven (Landkreis Rotenburg) ist am Montag ein Streit an einem Grundstückszaun eskaliert, wie die Polizei berichtet. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler soll gegen 15.20 Uhr ein 23 Jahre alter Mann mit einem 18-Jährigen an einem Grundstück in einen handfesten Streit geraten sein. Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei. Als die Einsatzkräfte anrückten, fanden sie den schwer am Kopf verletzten 18-Jährigen vor. Der Tatverdächtige soll dem jungen Mann mehrfach mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen haben. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm den alkoholisierten 23-Jährigen in Gewahrsam. Da gegen den Mann keine Haftgründe vorlagen, verzichtete die zuständige Staatsanwaltschaft Stade auf die Beantragung eines Haftbefehls. Die Fahnder ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

