Wolf bei Amt Neuhaus abgeschossen: War es das falsche Tier? Stand: 11.01.2022 13:09 Uhr Bei dem Abschuss eines Wolfes in Amt Neuhaus (Landkreis Lüneburg) handelt es sich vermutlich nicht um eines der beiden Tiere, die zum Abschuss freigegeben wurden.

Bei dem getöteten Wolf handele es sich vermutlich um ein weibliches Tier im Alter von ein bis zwei Jahren, teilte das Umweltministerium mit. Der Wolf wird nun genetisch untersucht, ein Ergebnis wird für Ende des Monats erwartet. Die Ausnahmegenehmigung für den Abschuss der beiden Wölfe gilt für ein männliches Tier sowie eine mindestens sieben Jahre alte Fähe.

Praxis ist umstritten

Ausnahmegenehmigungen für Wolfsabschüsse in Niedersachsen sind umstritten. Der Naturschutzbund Niedersachsen klagt aktuell gegen die Wolfsverordnung des Landes. Auch die Grünen-Fraktion im Landtag kritisiert die Praxis. So lange zu schießen, bis der richtige Wolf getroffen ist, das geht nicht, sagte Christian Meyer, Sprecher für Naturschutz der Grünen. Er hofft das die Abschusspraxis von Wölfen in Niedersachsen von der EU überprüft wird.

Videos 1 Min Warnung vor Wölfen: Hilfreiche Schilder oder Populismus? Jäger haben die Schilder mit Verhaltensregeln in Werpeloh im Emsland aufgestellt, ohne sich mit der Gemeinde abzustimmen. 1 Min

Ministerium: Vorgehen rechtlich abgedeckt

Das Umweltministerium räumte ein, dass eine sichere Identifizierung von Wölfen nicht zweifelsfrei möglich sei. Dass nun wahrscheinlich ein anderer als der zum Abschuss freigegebene Wolf getötet wurde, sei aber gesetzlich abgedeckt.

Vermehrt Übergriffe seit 2017

Seit 2017 war es laut Umweltministerium im Territorium des Rudels Amt Neuhaus vermehrt zu Übergriffen von Wölfen auf Nutztiere gekommen. Herdenschutztiere, Vergrämung und weitere Mittel hätten nicht geholfen - aus diesem Grund hatte das zuständige Landesamt die Ausnahmegenehmigung zur Entnahme der beiden Wölfe erteilt, hieß es. Dadurch solle verhindert werden, dass die Tiere untypische Jagdtechniken weitergeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 18.01.2022 | 13:30 Uhr