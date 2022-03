Stand: 24.03.2022 20:19 Uhr Winsen: Festnahme nach Messerattacke - Mann schwer verletzt

Bei einer Messerattacke in Winsen (Landkreis Harburg) ist am Donnerstag ein 21-jähriger Mann schwer verletzt worden. Als mutmaßlicher Täter wurde ein ebenfalls 21-Jähriger vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten waren die beiden Männer zuvor in Streit geraten. Das Opfer und der Beschuldigte wohnen im selben Mehrparteienhaus und dürften sich nach Einschätzung der Polizei kennen. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verdacht des versuchten Totschlags eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

