Ukraine-Krise: Aufnahmestopp im Zentrum in Bad Fallingbostel Stand: 22.03.2022 18:13 Uhr Das Ankunftszentrum in Bad Fallingbostel nimmt vorerst keine neuen Ukraine-Flüchtlinge mehr auf. Die Einrichtung sei an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen, hieß es. Grund: ein Fehler im Verteilsystem.

Nach Informationen der Landesaufnahmebehörde waren die Abläufe des Systems nicht auf die vielen Menschen eingestellt. Nachdem die Städte Berlin und Hamburg an ihre Kapazitätsgrenze für die Aufnahme Geflüchteter kamen, habe das technische Verteilsystem jeweils den Behörden beider Großstädte das Ankunftszentrum Bad Fallingbostel-Oerbke als nächstgelegenes Aufnahmezentrum vorgeschlagen - mit dem Resultat, dass nun dort zu viele Menschen ankamen.

VIDEO: Messebahnhof in Hannover wird Drehkreuz für Geflüchtete (09.03.2022) (2 Min)

Laatzen als zentrale Ankunftsstelle

Das Problem sei mittlerweile abgestellt worden, sagte Hannah Hintze von der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen dem NDR. Das technische System schlägt Bad Fallingbostel jetzt gar nicht mehr vor, so dass keine neuen Ukraine-Geflüchtete dort mehr ankommen. Zentrale Ankunftsstelle für Niedersachsen sei jetzt nur noch Hannover-Laatzen, so Hintze. Dort kommen auch die zahlreichen Sonderzüge aus Berlin und Polen an. Von dort werden die Flüchtlinge entweder innerhalb Niedersachsens oder auch innerhalb Deutschlands weiter verteilt.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 22.03.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flüchtlinge