Stand: 20.04.2021 14:22 Uhr Uelzen: Landrat wünscht sich mehr Respekt in den Impfzentren

Uelzens Landrat Heiko Blume (CDU) fordert einen respektvolleren Umgang in der Corona-Pandemie. Er verstehe, dass bei vielen Menschen inzwischen die Nerven blank liegen, sagte Blume in einer Videobotschaft. Allerdings rechtfertige das nicht, dass Mitarbeitende im Impfzentrum beleidigt werden. Laut einem Sprecher des Landkreises fordern Impfberechtigte immer wieder, dass sie einen anderen Impfstoff als für sie vorgesehen bekommen wollen. Ein Auswahlrecht gebe es aber nicht. Einige Begleitpersonen würden zudem auch sehr vehement fordern, dass sie gleich mitgeimpft werden wollen. Auch diesem Wunsch könne der Landkreis aber nicht nachkommen, so der Sprecher.

