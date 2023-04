Stand: 20.04.2023 12:19 Uhr Suche nach Atommüll-Endlager - Bundesamt informiert in Lüneburg

In Lüneburg können Interessierte am Donnerstag und Freitag Fragen zur Suche nach einem Atommüll-Endlager loswerden. Mitarbeitende des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) sind dafür mit einer mobilen Ausstellung auf dem Marktplatz vor dem Rathaus. Obwohl der Salzstock in Gorleben mittlerweile ausgeschlossen wurde, blicken viele Menschen in der Region mit Skepsis auf die Endlagersuche. Derzeit kommen noch immer etwa 90 Regionen in Deutschland grundsätzlich für ein Atommüll-Endlager infrage. Zuletzt hatte das zuständige Bundesamt erklärt, dass es noch Jahrzehnte dauern wird, bis es ein Ergebnis gibt. Eigentlich sollte bis 2031 feststehen, wo in Deutschland Atommüll dauerhaft gelagert wird.

Weitere Informationen Endlagersuche: Wie lang darf Atommüll im Zwischenlager bleiben? Sicherheitsaspekte müssen laut BASE-Präsident König geprüft werden. Betroffen ist auch die Materialsicherheit der Behälter. (10.02.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 20.04.2023 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gorleben Atomkraft