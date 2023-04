Stand: 03.04.2023 14:01 Uhr Schafe in der Göhrde gerissen - vermutlich von Wolf

Am Wochenende sind offenbar 15 Schafe in der Göhrde gerissen worden. Die niedersächsische Landwirtschaftskammer geht davon aus, dass sie von einem Wolf oder mehreren Wölfen gerissen wurden. In den vergangenen Wochen habe es eine ganze Serie von Rissen im Landkreis Lüchow-Dannenberg gegeben. Für die betroffenen Herden habe laut Riss-Statistik des Landes kein Mindestschutz bestanden, so hätten etwa beispielsweise die Zäune nicht die nötigen Kriterien erfüllt. Die Tierhalter haben demnach keinen Anspruch, für etwaige Wolfsrisse entschädigt zu werden.

