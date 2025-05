Stand: 06.05.2025 12:40 Uhr Milchindustrie: NGG ruft zu Warnstreik in Uelzen auf

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat 500 Beschäftigte des Lebensmittelherstellers Uelzena zum Warnstreik aufgerufen. Die NGG begründet die für Mittwoch geplante Arbeitsniederlegung in Uelzen damit, dass auch der zweite Termin in den Tarifverhandlungen der norddeutschen Milchindustrie ergebnislos geblieben ist. Das Angebot der Arbeitgeberseite sei nur geringfügig besser gewesen als in der ersten Runde, so die Gewerkschaft. Demnach boten die Arbeitgeber 2,7 Prozent mehr Lohn. Die NGG fordert dagegen eine Erhöhung von 6,5 Prozent, mindestens aber 240 Euro monatlich. Der nächste Verhandlungstermin ist am 12. Mai anberaumt. Die NGG hatte zuletzt unter anderem Beschäftigte des Getränkeherstellers Eckes-Granini in Bad Fallingbostel (Landkreis Heidekreis) zum Warnstreik aufgerufen.

