Stand: 06.01.2022 14:28 Uhr "Rote Rosen": Vorübergehender Drehstopp wegen Corona

Nachdem es im Team der "Roten Rosen" mehrere Corona-Fälle gegeben hat, muss die Produktion der TV-Serie für vorerst vier Drehtage pausieren. Stand jetzt soll es erst kommenden Mittwoch weitergehen, wie eine Produktionssprecherin gegenüber dem NDR in Niedersachsen sagte. Da sich die infizierten Personen nach der Weihnachtspause noch nicht wieder am Set in Lüneburg befunden hatten, gab es im Team keine Kontaktpersonen, die in Quarantäne müssen, hieß es.

