"Rote Rosen": Theresa Hübchen ist die neue "Rose" Stand: 28.07.2021 11:09 Uhr Vorhang auf für die 20. Staffel der ARD Telenovela "Rote Rosen": Darin trifft die Tochter von Schauspieler Henry Hübchen als "Rose" Sandra nach 22 Jahren eine Party-Bekanntschaft wieder.

Die Dreharbeiten mit der 51 Jahre alten Theresa Hübchen haben gerade begonnen, teilte die ARD am Mittwoch mit: Sandra alias Hübchen ist darin gerade nach Lüneburg zu ihrem Freund gezogen, um einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Schließlich ist die Tochter der Alleinerziehenden inzwischen erwachsen. Doch ausgerechnet in der Hansestadt begegnet Sandra ihrer Vergangenheit: In Form eines Mannes, mit dem Sandra auf einer Kostümparty zu Silvester 1999 verkleidet als Steffi Graf einen intensiven Flirt hatte. Bei einem Stromausfall haben sich die beiden verloren, nun treffen sie sich in Lüneburg wieder.

Ausstrahlung ab Ende Mai/Anfang Juni

Ihr Debüt als Schauspielerin gab Theresa Hübchen an der Volksbühne Berlin, danach war sie unter anderem fünf Jahre am Wiener Burgtheater. Im Fernsehen war Hübchen erstmals 1993 zu sehen: in der Serie "Der Bergdoktor". Hübchen spielte zudem unter anderem im "Tatort", im Familiendrama "Unterm Eis" stand sie gemeinsam mit ihrem Vater Henry Hübchen vor der Kamera. Im Kino war sie unter anderem in "Alles auf Anfang", "Einsteins Baby" und "Nina und Theo" zu sehen.

Im Mittelpunkt der Telenovela "Rote Rosen" stehen Frauen über 40. Sie ist seit 2006 montags bis freitags um 14.10 Uhr im Ersten zu sehen. Die Ausstrahlung der 20. Staffel ist laut ARD ab Ende Mai/Anfang Juni geplant.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.07.2021 | 15:00 Uhr