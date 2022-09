"Rote Rosen": Hardy Krüger jr. spielt einen Staatsanwalt Stand: 22.09.2022 14:27 Uhr Die ARD-Telenovela "Rote Rosen" aus Lüneburg bekommt prominenten Zuwachs. Der Schauspieler Hardy Krüger jr. spielt einen Leitenden Staatsanwalt, wie die Produktionsfirma mitteilte.

Krüger heißt in seiner neuen Rolle Ralf Sobotta und kehrt laut Drehbuch in seine Geburtsstadt zurück. Zuvor war er lange Jahre bei der Staatsanwaltschaft Hannover beschäftigt. In Lüneburg trifft Sobotta auf seinen Jugendkumpel Mathias (Makke Schneider) - und bekommt gleich einen Fall auf den Tisch. Zu sehen ist der 54-Jährige ab Folge 3.741, vermutlich von Mitte Februar an.

"Rote Rosen" läuft seit 2006 in der ARD

Hardy Krüger jr. ist unter anderem aus den Serien "Forsthaus Falkenau" (2006 bis 2013) und "Gegen den Wind" (1994 bis 1997) sowie aus dem Geschichtsepos "Stauffenberg" (2004) bekannt. Die tägliche Serie "Rote Rosen" läuft von Montag bis Freitag um 14.10 Uhr im Ersten. Start war 2006.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 22.09.2022 | 13:30 Uhr