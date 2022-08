Stand: 22.08.2022 09:20 Uhr Razzia in Asendorf: Ermittler suchen nach verbotenen Waffen

Auf der Suche nach einem Waffenlager hat die Polizei im Landkreis Harburg ein Grundstück durchsucht. Der Einsatz in Asendorf in der Nacht zu Sonnabend stand im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen einen Mann aus Hamburg, wie die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg mitteilte. Waffen seien auf dem Grundstück nicht gefunden worden. In einer Wohnung des Mannes in Hamburg wurden die Beamten dagegen fündig. Ihm werden Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen.

