Stand: 19.08.2022 08:08 Uhr Protest gegen geplante Neubau-Bahnstrecke Hannover-Hamburg

Eine mögliche Neubaustrecke der Deutschen Bahn zwischen Hamburg und Hannover sorgt für Proteste im Heidekreis. Viele Anwohnende der diskutierten Trassenvariante wollen sich am Freitagnachmittag unter anderem zu Mahnwachen versammeln. Sie befürchten mehr Lärm durch mehr Züge und auch Schäden an ihren Häusern und Bauernhöfen. Zudem sorgen sie sich um die Kulturlandschaft der Lüneburger Heide. Die Bahn erklärte, sie setze auf Dialog und sei bereit, mit den Anrainern zu sprechen. Noch sei aber nicht klar, welche Variante es am Ende überhaupt wird. Bis Jahresende werden die Vor- und Nachteile gesammelt - und dann ist die Bundesregierung als Auftraggeberin am Zug.

