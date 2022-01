Präsident des OVG Lüneburg mahnt: Impfpflicht gut abwägen Stand: 24.01.2022 09:35 Uhr Am Mittwoch debattiert der Bundestag erstmals über eine mögliche generelle Impfpflicht. Der Präsident des Oberverwaltungsgerichts (OVG) in Lüneburg, Thomas Smollich, rät zur Sorgfalt.

Sollte in Deutschland eine Impfpflicht kommen, die über bestimmte Berufsgruppen hinausgeht, müsse sie sehr sorgfältig vorbereitet werden, so der OVG-Präsident. Das Gesetz rechts- und verfassungskonform auszugestalten, werde Zeit brauchen. "Eine Impfpflicht ist ein schwerer Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Man muss gut abwägen, ob sie ein Mittel sein kann, die Pandemie einzugrenzen", so der Richter. Smollich geht davon aus, dass es auf jeden Fall Klagen geben würde. Zuständig dafür wäre dann - wie bei der Impfpflicht gegen Masern - das Bundesverfassungsgericht.

Videos 5 Min Corona-Maßnahmen auf dem Prüfstand: Das OVG Lüneburg Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg muss Beschwerden über Corona-Regeln auf ihre Rechtmäßigkeit überprüfen. (15.01.22) 5 Min

Corona-Verordnungen beschäftigen Gerichte

Immer wieder befassen sich auch in Niedersachsen Gerichte mit Corona-Auflagen. So machte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg bundesweit Schlagzeilen, als es im Dezember 2021 die 2G-Regel im Einzelhandel in Niedersachsen kippte. Ein anderes Beispiel ist die sogenannteLandeskinderregelung aus dem Frühjahr 2021. Damals war es Auswärtigen wegen der Corona-Lage nicht erlaubt, in Niedersachsen Urlaub zu machen. Auch diese Regel kippte das OVG.

