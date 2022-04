Osterpostamt beantwortet 80.000 Briefe an den Osterhasen Stand: 14.04.2022 13:07 Uhr Das Osterpostamt in Ostereistedt im Landkreis Rotenburg (Wümme) hat vor dem diesjährigen Osterfest 80.000 Briefe von Kindern aus aller Welt beantwortet.

Viele Kinder wünschten sich vom Osterhasen ein Ende der Corona-Pandemie und Frieden in der Ukraine, sagte Doris Kröger, Leiterin der Filiale der Deutschen Post. "Die Briefe spiegeln die Gefühlswelt der Kinder wider, das berührt uns sehr." In manchen Briefen berichteten die Kinder von Spielzeug, Teddybären oder Kleidung, die sie bereits für geflüchtete ukrainische Kinder gespendet hätten. Neben Wünschen wurden aber auch Basteleien und sogar Karotten mitgeschickt, damit der Osterhase fit bleibe. Auch ein Mund-Nasen-Schutz lag einem der Briefe bei, schließlich soll sich der Osterhase kein Virus einfangen.

Briefe aus 40 verschiedenen Ländern

Von den 80.000 Briefen seien in diesem Jahr etwa 1.000 Schreiben aus dem Ausland in Ostereistedt eingetroffen, unter anderem aus Australien, Taiwan, Japan, China und den USA, hieß es. Aus insgesamt 40 Ländern gingen Briefe im Osterpostamt ein. Ein 13-köpfiges Team hat die Zuschriften geöffnet, gelesen und mit einem Vordruck beantwortet. Das Osterpostamt feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Es wurde 1982 im Zuge der Post-Werbeaktion "Schreib' mal wieder" erstmals eingerichtet. Nach Schätzungen der Post sind in den vergangenen Jahrzehnten rund 1,5 Millionen Briefe an die Adresse Hanni Hase, Am Waldrand 12 in 27404 Ostereistedt geschrieben worden. Im vergangenen Jahr seien es 100.000 gewesen.

