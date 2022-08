Stand: 31.08.2022 10:49 Uhr Neu Darchau: Elbfähre Tanja fährt doch noch nicht

Die Elbfähre Tanja hat am Mittwochmorgen ihren Betrieb bei Neu Darchau (Landkreis Lüchow-Dannenberg) doch nicht wieder aufgenommen. Der Grund sei eine Sandbank in der Flussmitte, hieß es. Laut Bürgermeister Klaus-Peter Dehde (SPD) hat die Fähre trotz mehrerer Testfahrten am Dienstag noch keinen sicheren Weg über die Elbe gefunden. Es sollen weitere Testfahrten folgen. Wegen Niedrigwassers hat die Elbfähre Ende Juli den Betrieb eingestellt.

