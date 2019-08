Stand: 10.08.2019 21:01 Uhr

NDR Sommertour: Soltauer gewinnen Stadtwette

Es ist kurz nach halb acht am Samstagabend: Vor imposanter Heidekulisse marschieren Hunderte Soltauer aus einem extra gezimmerten Schafstall über den Schützenplatz - verkleidet als Imker, Schäfer und Weber. Schließlich schmettern alle gemeinsam ein Heidelied zur Melodie von Rod Stewarts "Sailing". Damit hat Soltau die Stadtwette bei der NDR Sommertour gewonnen. Glückwunsch! Nun darf gefeiert werden. Sehen Sie an dieser Stelle die Party mit der Hermes House Band, die durch Cover von Hits wie "I will survive", "Que sera, sera" und "Live is Life" bekannt wurden. Neben der niederländischen Combo stehen als Stammgäste The Smashing Piccadillys auf der Bühne und spielen ihre Rock-'n'-Roll-Hits. Später am Abend finden Sie hier zudem Fotos von der Sommertour.

Drei Teile machen ein Kostüm

Das Bühnenprogramm 18-18.30 Uhr Kerstin Werner und Arne-Torben Voigts / DJ Hendrik Treuse

Kerstin Werner und Arne-Torben Voigts / DJ Hendrik Treuse 18.30-18.45 Uhr Schüssel-Schorse

Schüssel-Schorse 19.30-20 Uhr Wetteinlösung live bei Hallo Niedersachsen und NDR 1 Niedersachsen

Wetteinlösung live bei Hallo Niedersachsen und NDR 1 Niedersachsen 20.20-21 Uh r The Smashing Piccadillys

The Smashing Piccadillys 21.20-22.55 Uhr Hermes House Band

Hermes House Band 23.10-23.50 Uhr The Smashing Piccadillys

Die Soltauer legten sich in den vergangenen Tagen aber auch richtig ins Zeug. Gefordert waren 250 Imker, Schäfer und Weber - am Ende waren es weit über 700, die sich verkleidet haben. Am Montag hatten die Soltauer von ihrer Aufgabe erfahren - und gleich losgelegt. Seither wurde in der Heidestadt gewerkelt, gebastelt und geprobt. Für die Verkleidung galt die Regel: Drei Teile machen ein Kostüm. Das Motto für die Stadtwette kommt nicht von ungefähr: Die Lüneburger Heide ist berühmt für ihre einzigartige Landschaft, ihre Heidschnucken und den Honig aus Heideblüten.

NDR Niedersachsen Treff

Es geht bei der diesjährigen Sommertour aber nicht nur um Feiern und Musik. Am NDR Niedersachsen-Treff konnten alle Interessierten zwischen 18 und 19.30 Uhr mit Joachim Grimm, dem Redaktionsleiter von Hallo Niedersachsen reden. Auch Moderatoren, Reporter und Redakteure beantworteten dort Fragen der Besucher. Das Gelände ist seit 17 Uhr geöffnet, um 18 Uhr hat das Bühnenprogramm begonnen. Der Eintritt ist frei. Die Sommertour ist ein gemeinsames Event von Hallo Niedersachsen, NDR 1 Niedersachsen und NDR.de/niedersachsen.

